8 октября 2019 | Время чтения 8 мин

США за счет части свой зоны оккупации могут позволить Турции, как партнёру по НАТО, создать так называемую зону безопасности на севере Сирии шириной не более 30 километров. Это в лучшем случае, и это будет весьма приемлемый результат для Анкары. В целом же существование потенциального квазигосударства Сирийский Курдистан не находится под угрозой, возможны лишь некоторые потери территории

Владимир Васильев, , 17:49 — REGNUM Интересные события развернулись в Сирии. Несколько неожиданно для окружающих 6 октября 2019 года появилось заявление пресс-секретаря Белого дома по ситуации в этой стране.

Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Полный текст заявления следующий: «Сегодня президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Турция скоро начнёт проводить свою давно запланированную операцию на севере Сирии. Вооружённые силы США не будут поддерживать или участвовать в операции, и силы США, разгромив территориальный «халифат» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), больше не будут находиться в непосредственной близости.

Правительство Соединённых Штатов оказывало давление на Францию, Германию и другие европейские страны, откуда пришли многие захваченные боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы данные страны забрали их обратно, но они не захотели и отказались. Соединённые Штаты не будут удерживать их, т.к. это может продлиться долгие годы, и окажется высокой ценой для налогоплательщиков Соединённых Штатов. Турция теперь будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе, захваченном после разгрома «халифата» Соединёнными Штатами за последние два года».

Теперь попробуем разобраться, что же значит это заявление. Турция начинает военную операцию против сирийских курдов на севере Сирии. Вооружённые силы США не будут ей препятствовать и находиться поблизости. Ответственность за всех боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ложится на Турцию.

Что же было до этого заявления? Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские вооружённые формирования Народных защитников, были созданы, оснащаются оружием и техникой, обучаются, финансируются и поддерживаются США. СДС были главной силой в ходе наземной операции международной коалиции во главе с США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американские солдаты в окрестностях Манбиджа Defense.gov

СДС при поддержке США и их союзников по коалиции контролируют значительную часть территории Сирийской Арабской Республики к востоку от реки Евфрат — 28%. В этой местности расположены 70% нефтяных месторождений Сирии, есть хорошие площади пахотных земель для ведения сельского хозяйства. Это самодостаточный регион.

Турция относит отряды Народных защитников к террористическим организациям и считает их сирийской ветвью запрещённой Рабочей партии Курдистана. Анкара уже проводила на территории Сирии две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». В результате этих операций курдские силы были вытеснены с части сирийских территорий, в том числе из региона Африн в северо-западной части провинции Алеппо.

Анкара неоднократно заявляла, что хотела бы полностью уничтожить курдские формирования в Сирии вплоть до реки Евфрат. Долгие месяцы в 2019 году шли переговоры между Турцией и США о создании зоны безопасности на севере Сирии у сирийско-турецкой границы за счёт сирийской территории. Анкара настаивала на ширине зоны в 30 километров и её протяжённости вдоль всей границы, а также на полном турецком контроле этой полосы. Вашингтон вроде бы был согласен на зону шириной до 14 километров, но не на всю длину сирийско-турецкой границы, при совместном патрулировании данной полосы американскими и турецкими военными.

Практически данный проект не осуществился, было три совместных патрулирования некоторых районов. Турецкие официальные лица начали делать заявления, что США их обманывают и, что Анкара самостоятельно установит зону безопасности путём военной операции.

Сирийское правительство неоднократно выступало с требованиями вывода с территории страны всех иностранных войск, которые находятся без приглашения официального Дамаска: войск США, Британии, Франции и Турции.

Дамаск kinan alsakka

Сирийские курды в лице своего политического крыла — Сирийского демократического совета — не раз ставили вопрос перед сирийским правительством о признании за ними широкой политической, военной и экономической автономии на контролируемых землях. Однако эти предложения были отвергнуты Дамаском.

Россия всегда выступала и выступает за территориальную целостность Сирии и сохранение страны как унитарного государства. Подобной политики придерживается и Иран. Военно-политическое руководство Турции на словах говорит о территориальной целостности Сирии, но, исповедуя идеи неоосманизма, хотело бы сохранить контроль над уже оккупированной частью территории страны, а при возможности и расширить свои приобретения.

Политика США и ряда их союзников, в первую очередь Израиля, в этом регионе, к востоку от реки Евфрат направлена на создание квазигосударства Сирийский Курдистан под их фактическим протекторатом.

В связи с заявлением пресс-секретаря Белого дома от 6 октября 2019 года возникает вопрос. Как далеко вглубь сирийской территории США разрешат продвинуться Турции?

Можно однозначно сказать, что американцы вряд ли уступят туркам всю территорию до реки Евфрат, т.к. там находятся богатые нефтью земли. Да и от проекта по созданию Сирийского Курдистана они не собираются отказываться. Речь не идёт о полном или частичном выводе военного контингента США из Сирии или о прекращении помощи Сирийским демократическим силам.

Пока известно, что военные США оставили ряд своих баз и опорных пунктов на границе с Турцией и отведены вглубь территории. Также нет информации, на какое расстояние от границы отойдут американские подразделения. Турецкое агентство Anadolu Ajansı проинформировало о закрытии лишь трёх наблюдательных пунктов: «Тель-Абъяд», «Холм Эркам» и «Кобани».

Турецкий бронетранспортер getarchive.net

Можно предположить, что Дональд Трамп готов позволить Турции создать зону безопасности вдоль всей своей границы на глубину до 30 километров, и не более, т. е. пойти Анкаре навстречу. Однако конкретное развитие событий будет зависеть в большой степени от событий на сирийской земле, а также внутри США.

В Конгрессе США выступили против инициативы Дональда Трампа вывести американские войска и дать Турции возможность войти на территорию северо-восточной Сирии. Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что уход США и заход Турции разрушает сотрудничество Анкары с Вашингтоном, бросает курдов в объятия Ирана и Башара Асада, а также ослабляет борьбу с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Таким образом, повторяется история декабря 2018 года, когда решение администрации Трампа вывести воинский контингент из Сирии вызвало сопротивление в Конгрессе. И, кстати, Трампу так и не удалось тогда продавить своё решение.

На заявление белого дома откликнулся пресс-секретарь Сирийских демократических сил Мустафа Бали, который распространил следующее заявление: «Несмотря на все наши усилия, которые мы прилагали во имя избегания конфликта и для обеспечения функционирования механизма безопасности в соответствии с достигнутыми договорённостями, США не выполнили свои обязательства и покинули пограничные с Турцией районы.

Неспровоцированное нападение Турции на наши территории будет иметь негативное влияние на нашу борьбу с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также на стабильность и мир, которые мы строили в этом регионе на протяжении последних лет. Мы обращаемся к нашим арабским, курдским и ассирийским народам — объединяйтесь и становитесь бок о бок с силами СДС для защиты нашей земли».

Военный транспорт СДС и США Twitter@cmoc_sdf

Сирийские курды начали шантажировать США и их союзников, что выпустят из-под стражи боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также прекратят охранять контролируемые американцами нефтяные месторождения. Кстати, курдские подразделения уже покинули крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Аль-Омар и направились на север страны на линию соприкосновения с турецкими войсками.

Что интересно. По инициативе американской стороны 7 октября 2019 года состоялся телефонный разговор министра обороны США Марка Эспера и министра обороны России Сергея Шойгу. Детали не сообщаются. Тем не менее на днях НТВ показало короткий репортаж, как военнослужащие спецназа Минобороны РФ обеспечивают безопасность на месте строительства новой переправы через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор.

Таким образом, попробуем подвести итоги и сделать прогноз на будущее. США за счет части свой зоны оккупации могут позволить Турции, как партнёру по НАТО, создать так называемую зону безопасности на севере Сирии шириной не более 30 километров. В целом же существование потенциального квазигосударства Сирийский Курдистан не находится под угрозой, возможны лишь некоторые потери территории.

Что касается передачи боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Турции, то здесь много неопределённости. Террористы содержатся в тюрьмах Сирийских демократических сил, и их передача Анкаре возможна только при посредничестве США и их союзников.

На случай серьёзного обострения отношений с Турцией Соединённые Штаты уже подстраховались и нашли замену. На днях подписан бессрочный договор о военном сотрудничестве Греции и США. Он предполагает, помимо расширения американской военной базы Суда на Крите, появление новых военных баз в Стефановикио, Ларисе и Александруполисе.

USS Ross в бухте Суда Official U.S. Navy Page

На Анкару есть и рычаг экономического давления. Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter 7 октября: «Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости (! — прим. ред.) сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли».

Продвижение турецких войск и их прокси в лице боевиков так называемой Сирийской национальной армии вглубь сирийской территории будет зависеть от уровня сопротивления курдских вооружённых формирований. А так как они — субъект несамостоятельный, то не исключён вариант отхода курдов без боя по указанию их старших партнёров. Мандат Анкары на оккупацию также находится в сильной зависимости от внутриполитической обстановки в США: в Конгрессе есть много противников решения Дональда Трампа.

Кроме того, на шаги Соединённых Штатов будет оказывать влияние позиция Израиля, который заинтересован в продвижении проекта Курдистан на Ближнем Востоке и не заинтересован в усилении влияния Турции в регионе. А никто из американских президентов не сделал так много для Израиля, как Дональд Трамп.