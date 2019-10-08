Москва, , 15:45 — REGNUM Руководители Москвы и Буэнос-Айреса планируют подписать договор о намерениях и обсудить проведение Дней Москвы в столице Аргентины. Об этом заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин, сообщает пресс-служба департамента.

«В первом квартале 2020 года у нас запланирован визит в столицу Аргентины и мы планируем подписать протокол о намерениях между правительством Москвы и Буэнос-Айресом», — сказал Черёмин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио.

Лагорио отметил успехи Москвы в городском хозяйстве и применении новейших технологий.

«Мы видим прекрасные результаты и хотели бы применить их у себя», — сказал он.