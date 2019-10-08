Мадрид, , 15:43 — REGNUM «На следующий день после приговора его [европейский ордер на арест] активируют. Мы понимаем это крайне отчетливо», — передает сегодня, 8 октября, испанское издание El Mundo слова бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавших с ним из Испании экс-советников и команды его юристов. Никто из них нисколько не сомневается: как только Верховный суд Испании опубликует приговор по делу организаторов каталонского референдума, государственная бюрократическая машина повторно активирует Европейский ордер на задержание и передачу беглецов, прося — прежде всего у Бельгии — выдать их испанским властям.

В последние месяцы значительная часть разговоров в окружении Пучдемона вращалась вокруг этого события и предполагаемой реакции на него. Команда бывшего председателя Женералитета обсуждала, какая стратегия лучше, какой эффект окажет появление окончательного приговора на власти стран, в которых они проживают, и также не стоит ли переехать в другое место, пока есть время. Однако в этом уравнении остается много неизвестных: борьба идет на нескольких фронтах, а надежды каталонских политиков стать евродепутатами и получить таким образом неприкосновенность не сбылись.

1 октября Пучдемон принял участие в двух публичных мероприятиях в столице Евросоюза в память о непризнанном каталонском референдуме, ставшем причиной его бегства из Испании. Одним из них была акция возле Европарламента, проведенная совместно с политиком Тони Комином, а также сочувствующими ирландскими и итальянскими депутатами под девизом «Не крадите наши голоса».