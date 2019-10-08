Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Американская компания, разработчик программного обеспечения Adobe отключит пользователей в Венесуэле от своих услуг, в том числе бесплатных. Как сообщается на сайте компании, такие действия будут предприняты с 28 октября во исполнение указа правительства США №13 884 от 5 августа 2019 года, который запрещает американским компаниям проводить практически все сделки и предоставлять услуги юридическим и физическим лицам в Боливарианской Республике.

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«В этой связи Adobe деактивирует все учетные записи в Венесуэле», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что указ №13 884 был издан без даты истечения срока действия, решение о его отмене будет приниматься исключительно правительством США.

«Мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий и приложим все усилия для восстановления услуг Венесуэле, как только это будет разрешено законом», — подчеркнули в компании.

Добавим, что также пользователи не смогут вернуть средства за приобретённые лицензии Adobe, потому что финансовые транзакции с находящейся под санкциями Венесуэлой и её гражданами, согласно тому вышеупомянутому указу, не предусматриваются.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке в Соединённых Штатах имущества правительства Венесуэлы. Согласно заявлению Белого дома, собственность и счета, которые США считают связанными с правительством Венесуэлы, «заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, вывезены или изъяты иным образом».

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