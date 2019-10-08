Мадрид, , 15:42 — REGNUM В минувший понедельник, 7 октября, испанский министр иностранных дел Жозеп Боррель успешно сдал экзамен в Европейском парламенте на должность Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщает испанское издание El Mundo. Боррель прибегнул к эффектному жесту и объявил, что его первым официальным визитом станет посещение Приштины — главного города Косово, суверенитет которого Испания не признает. В то же время действующий глава испанского МИД отказался от обсуждения каталонского кризиса.

Отвечая на вопросы комиссии, Боррель заявил, что «ЕС необходимо научиться использовать язык силы» в «эпоху ядерной нестабильности». Он также заверил, что поддерживает продление санкций в отношении России до тех пор, пока «она не изменит свою позицию». Говоря о Косово, испанский политик пообещал: с учетом того, что «Косово и Сербия должны прийти к соглашению», он сделает все, от него зависящее, чтобы решить проблему с признанием республики в своем государстве.

От первого же вопроса, содержащего намек на Каталонию, Боррель уклонился. «Я не буду решать ничего, что касается внутренних проблем страны, пусть даже моей», — подчеркнул он. За следующие три часа эта тема больше не всплыла, и в итоге испанец сдал свой экзамен благополучно. В конце этого месяца Европарламент на пленарном заседании будет голосовать за новый состав Еврокомиссии в целом. Это станет простой формальностью, если все комиссары получат одобрение по отдельности, но для этого нужно решить проблему с пятью кандидатами. Как минимум двоих из них придется заменить.