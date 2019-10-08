Нур-Султан, , 15:41 — REGNUM Подготовку к седьмому саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) обсудили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Назарбаева.

Генсек совета отметил, что встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который принимает саммит в Баку 15 октября, а также с главами других стран-членов. Амреев добавил, что все лидеры выражают признательность Нурсултану Назарбаеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в ССТГ вошел Узбекистан. 5 октября в Ташкенте прошло первое заседание Тюркского делового совета, в котором принял участие Багдат Амреев.

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