Баку, , 15:39 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Али Идаят оглы Асадова премьер-министром страны. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Кроме этого, президент Алиев подписал распоряжение об отставке Новруза Мамедова с должности премьер-министра Азербайджана.

Ранее сегодня, 8 октября, парламент Азербайджана единогласно поддержал кандидатуру Асадова на пост премьер-министра страны.

Новруз Мамедов был назначен на должность премьера в апреле 2018 года.

Али Асадов родился в 1956 году в Нахчыванской автономной республике Азербайджана. В 1974 году окончил среднюю школу в Баку, в 1978 году — Московский институт народного хозяйства.

Асадов ранее был депутатом первого созыва Милли Меджлиса.

В 1998—2012 гг. был завотделом по вопросам экономики президента Азербайджана. В 2012—2017 гг. занимал должность заместителя руководителя администрации президента — завотделом по вопросам экономики. С мая 2017 года — помощник президента Азербайджана по вопросам экономики — завотделом.

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