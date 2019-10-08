Исламабад, , 15:34 — REGNUM Власти Пакистана выразил протест Индии из-за нарушений условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом 8 октября сообщает МИД Пакистана.

«МИД Пакситана осудил неспровоцированное нарушение режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля 6 и 7 октября», — говорится в сообщении.

ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх.

Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.

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