Париж, , 15:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память четырех сотрудников, убитых во время нападения на полицейский участок в Париже, сообщает Le Figaro.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Четыре полицейских погибли. Они решили носить форму, посвятить свою жизнь защите других. Они погибли на службе, на работе», — заявил глава государства в ходе выступления.

«Это немыслимо, недопустимо», — отметил Эммануэль Макрон.

«Эта трагедия не подрывает доверия к вашему профессионализму. Это не борьба против религии, а против отклонения от курса», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Президент Франции также призвал «объединиться, мобилизовать, действовать всем народом».

«Мы победим только в том случае, если наша страна встанет на борьбу с этим подпольным исламизмом, который развращает детей Франции», — сказал Эммануэль Макрон.

Издание отмечает, что за несколько минут до выступления президента министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер наградил посмертно орденом Почетного легиона четырех сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франциивыразил сожаление, что «радикализация» нападавшего на полицейское управление в Париже не вызвала в свое время тревогу.

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