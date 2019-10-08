Маскат, , 15:29 — REGNUM 7 октября состоялась встреча министров обороны Южной Кореи и Омана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, в рамках встречи Чон Гён Ду и Саид Бадр бин Сауд аль-Бусаиди обсудили пути укрепления сотрудничества в области обороны, а также подписать меморандум о взаимопонимании.

Министр по делам обороны Омана отметил, что визит представителя Южной Кореи в Оман поспособствует развитию двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

В свою очередь, Чон Гён Ду выразил признательность оманскому правительству за поддержку южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством Чхонхэ, которое в настоящее время патрулирует воды региона.

Во вторник, 8 октября, министр обороны Южной Кореи также встретился с представителями подразделения Чхонхэ в порту Маската.

Известно, что южнокорейский высокопоставленный военный вернется обратно на родину после осмотра бронетанковых войск.