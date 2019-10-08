Москва, , 15:27 — REGNUM Украинские политики смогли «достать» даже представителя ОБСЕ, пытаясь втянуть его в свои пропагандистские игры по поводу принадлежности Крыма, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова спецпредставителя ОБСЕ Мартин Сайдик о принадлежности Крыма.

«Сайдик, судя по сообщениям СМИ, сначала ответил, как и положено по должности спецпредставителя на Донбассе, что вопросы Крыма не в его компетенции, но потом не удержался и вставил украинской делегации шпильку.

Чисто по-человечески его можно понять, особенно с учетом того, сколько нарушений украинская сторона напускает в зоне разграничения и как часто пытается подставить представителей ОБСЕ, пытаясь использовать их в своих целях», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Крым до включения в состав Украинской ССР принадлежал России.

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