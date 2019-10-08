Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев может попасть под новую волну отставок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

«По данным собеседников, в отставке ростовского губернатора Василия Голубева заинтересован, в частности, «Ростех», но господин Голубев может при этом сохранить свой пост», — пишет издание.

ИА REGNUM ранее сообщало, что положение донского губернатора представляется достаточно устойчивым. Об этом говорится в рейтинге глав регионов РФ, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг» в сентябре 2019 года. Политологи считают, что отставка Голубеву не грозит.

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