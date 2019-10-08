Бишкек, , 15:25 — REGNUM Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по развитию бизнеса и инвестиций рассказал о причинах, побудивших власти назначить на пост бизнес-омбудсмена Киргизии именно иностранца, передает «Tazabek».

»Мы хотим дать сигнал инвесторам. Это шаг для уверенности для тех инвесторов, которые хотят инвестировать в экономику нашей страны», — пояснил высокопоставленный чиновник.

Глава правительства также отметил, что помощники бизнес-омбудсмена не понаслышке знают все проблемы и трудности, с которыми в Киргизии сталкиваются предприниматели.

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