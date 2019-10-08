Брюссель, , 15:20 — REGNUM Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза — это «не дурацкая игра в обвинения». С таким заявлением к премьер-министру Великобритании Борису Джонсу обратился глава Европейского совета Дональд Туск.

Шпагат Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Джонсон твёрдо решил провести Brexit до 31 октября

Он отметил, что многое поставлено на карту.

«Борис Джонсон, на карту поставлена не победа в какой-то дурацкой игре в обвинения, — написал Туск в своём Twitter. — На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа».

«Вам не нужна сделка, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отмены, quo vadis?», — завал вопрос Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания должна будет выйти из состава Европейского союза 31 октября. Согласно британскому законодательству, премьер-министр страны должен представить договор с ЕС, который бы устраивал парламент, до 19 октября.

Также по теме: Премьер-министр Дании о выходе Британии из ЕС: «Мы против Брексита»

В начале сентября члены Палаты общин Великобритании приняли во втором чтении законопроект, который обязывает кабинет министров Бориса Джонсона отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС ещё на три месяца. Однако сам премьер-министр Великобритании заявил, что Королевство в любом случае покинет Евросоюз не позднее 31 октября — даже вопреки намерению парламента Соединённого Королевства добиться новой отсрочки Brexit.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лондоне скептически оценивают успех переговоров об условиях Brexit