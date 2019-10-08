Ставрополь, , 15:19 — REGNUM Международные террористические организации активизировали свои действия по вовлечению в свои ряды новых членов. В этих условиях необходимо направить все силы на профилактику терроризма и противодействие идеологии террора.

Об этом 8 октября в ходе заседания Национального антитеррористического комитета, которое прошло в Пятигорске, заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, на Кавказе все еще не ослабевают попытки вовлечения в противоправную деятельность молодёжи с целью создания законспирированных структур.

Чтобы противодействовать их попыткам, необходимо усилить профилактическую работу и прежде всего региональными органами исполнительной власти при координирующей роли антитеррористических комиссий, призвал глава НАК.

К этой работе необходимо активнее привлекать общественные организации, авторитетных представителей религиозных организаций, что будет способствовать недопущению распространения радикальной идеологии. Большую роль должны сыграть средства массовой информации и соцсети.

Так, в 2019 году в субъектах Северного Кавказа было опубликовано более 75 тыс. материалов по теме антитеррора. Было показано около 400 видеопрограмм с участием лиц, отказавшихся от участия в террористической деятельности.

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Как сообщало глава ФСБ РФ Александр Бортников, на Северном Кавказе в 2019 году было предотвращено 15 преступлений террористической направленности. Было разоблачено 30 террористических ячеек.