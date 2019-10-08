Дамаск, , 14:57 — REGNUM Сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных районах Сирии, готовы начать переговоры с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации. Об этом сегодня, 8 октября, заявил официальный представитель курдских властей на севере САР, на которого ссылается агентство Reuters.

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Однако чтобы диалог между сторонами начался, Соединённые Штаты должны полностью вывести свои войска из приграничной с Турцией зоны, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 октября турецкая артиллерия нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка. Незадолго до этого ВВС Турции подвергли ракетно-бомбовому удару штаб СДС в районе Телль-Тавиль возле города Эль-Маликия в провинции Хасеке.

Ранее представитель Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд заявил, что Россия и Дамаск должны принять меры для защиты территорий, контролируемых силами сирийских курдов, от военной операции Турции. По его словам, вторжение турецких войск на север Сирии противоречит интересам России. Кроме того, сирийские курды заявили о готовности к диалогу с Дамаском.