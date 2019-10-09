Публикация стенограммы переговоров президентов США и Украины разохотила тех, кто требует полного рассекречивания дипломатии официального Вашингтона. Интересно, что такие требования новейшая история уже знала в ХХ веке, а в веке нынешнем подобная «информационная бомба» может быть использована самим Вашингтоном. О том, как это может произойти, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Вашингтон, , 04:17 — REGNUM В начале ХХ века попытка выстроить первый вариант глобализма ознаменовалась разрушением империй в ходе Первой мировой войны и созданием Лиги Наций как механизма надгосударственного управления новой мировой реальностью. Все планы глобалистов «первого призыва» спутало возникновение «империи нового порядка» — Советской России, а позднее СССР — государства, которое противопоставила собственный проект надвигавшейся «железной пяте» гиперимпериалистского сговора.

США, которые инициировали создание Лиги Наций, вообще в нее не вошли. По тем временам такое решение оказывалось самым логичным: никакие проблемы Первая мировая война не решила, и Вторая, направленная против СССР, была ее логическим продолжением. Но в нынешней ситуации оружие, отложенное Вашингтоном в начале ХХ века в сторону, может вновь пригодится. Рассекречивание дипломатии может стать таким ударом по лишению легитимности политических структур национальных государств, по сравнению с которыми какие-то викиликс окажутся всего лишь незначительными булавочными уколами.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Что стоит за маневрами вокруг публикации разговора Трампа и Зеленского».