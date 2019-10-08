Ставрополь, , 14:53 — REGNUM Число преступлений террористической направленности, совершенных на Северном Кавказе, ежегодно снижается. В 2019 году было совершено два таких преступления. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил директор ФСБ России, председатель НАК Александр Бортников.

Он отметил, что результатом того, что в 2017 году было совершено 15 террористических преступлений, в 2018 году — шесть, а в 2019 году — два, стал комплекс мер, которые предприняли представители правоохранительных органов и специальных служб для профилактики терроризма.

В числе мер были названы мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов на территории Северо-Кавказского федерального округа, которые оказывают влияние на обстановку, и принятие по его результатам мер, направленных на ликвидацию возможных террористических угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Национального антитеррористического комитета проходит сегодня, 8 октября, в Пятигорске. В ходе него глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году было предотвращено на территории региона 15 террористических преступлений.