Люксембург, , 14:52 — REGNUM Министры внутренних дел стран-членов ЕС во вторник, 8 октября, проводят в Люксембурге совещание, главная тема которого — проблема миграции, передает Rainews.

Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос перед началом заседания заявил, что странам ЕС предстоит найти «постоянные», а не краткосрочные, способы решения этой проблемы.

Он выразил надежду, что представители всех стран ЕС проявят «ответственность», то есть заявят о своей готовности (большей, чем прежде) принимать на своей территории нелегальных мигрантов.

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