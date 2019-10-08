Бишкек, , 14:50 — REGNUM В Сеуле состоялось заседание межправительственной киргизско-корейской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством министра экономики Киргизии Санжара Муканбетова и замминистра иностранных дел Южной Кореи Юном Канг Хёном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в экономике, торговле, инвестиционной и финансовой сферах, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, сфере трудовой миграции и ряде других направлений.

Представители двух стран отметили успешный запуск проекта «Менин айылым» («Мое село») и договорились рассмотреть новые приоритетные проекты по линии Корейского агентства по международному сотрудничеству и Корейского фонда развития экономического сотрудничества, а также дальнейшую реализацию проекта по модернизации электронных государственных услуг «Тундук».

Читайте также: Южная Корея дала $1,9 млн на развитие Киргизии