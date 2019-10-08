Киев, , 14:49 — REGNUM Украина направила допподразделения полиции в населенные пункты Золотое и Катериновка в Донбассе, где 9 октября должно состояться разведение сил. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на министерство внутренних дел Украины.

Так, в указанных населенных пунктах будут дополнительно нести службу четыре передвижные мобильные группы и два пеших наряда украинской полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти хотят сорвать договоренности о разведении сил в Донбассе.

В подтверждение этому в ДНР ссылаются на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который заявлял о том, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил.

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