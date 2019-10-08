Джакарта, , 14:47 — REGNUM Контртеррористические агентства Индонезии и Нидерландов провели семинар в Джакарте, на котором обсудили ситуацию вокруг бывших джихадистов, которые сейчас пытаются вернуться в свои страны, сообщает Antara.

Контртеррористический семминар Go.id

Глава национального агентства по борьбе с терроризмом (BNPT) в Индонезии Сухарди Алиус, открывая мероприятие, заявил, что основной целью семинара было внести вклад в разработку правил, связанных с вопросами репатриации.

«Государство должно разработать соответствующие нормативные акты для решения вопросов, связанных с репатриацией бывших джихадистов в рамках международных и национальных нормативных актов», — заявил Сухарди Алиус.

Между тем, глава контртеррористического агентства Нидерландов заявил, что счастлив быть в Джакарте и встретиться со своим индонезийским коллегой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте опроверг в Джакарте исламофобию в Европе.

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