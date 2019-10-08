Чебоксары, , 21:10 — REGNUM Чувашия взбудоражена. В регионе, где плановые выборы главы республики должны состояться в 2020 году и уже публично перебирают потенциальных кандидатов, всё явственнее проявляются признаки досрочной отставки первого лица Михаила Игнатьева. Налицо признаки ухода действующей команды, в спешке готовящей под себя если и не «парашюты», то «добрую славу» в бюрократической среде. Один из очевидных симптомов — резонансный законопроект о страховании чиновников, который внесён в Госсовет Чувашии на фоне социально-экономического аутсайдерства республики. Суету в верхах усиливают участившиеся «прокремлёвские» вбросы в федеральных изданиях о губернаторах из группы риска, к которым причисляют Михаила Игнатьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

8 октября «Коммерсант» со ссылкой на источники, «близкие к администрации президента», сообщил о том, что во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав. Издание отмечает, что Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы и оценку экономических успехов. В числе восьми глав, которые могут быть отправлены в отставку досрочно, назван и глава Чувашии Михаил Игнатьев, который руководит регионом более девяти лет и считается «ветераном» среди губернаторов.

Игнатьев, напомним, в сентябрьском рейтинге политической устойчивости агентства «Минченко консалтинг» был назван в числе трёх губернаторов-«ветеранов», у которых наиболее велики шансы на отставку. Между тем в другом политологическом исследовании — АПЭК — Игнатьев в сентябре даже улучшил позиции, заняв 34-е место в рейтинге влияния глав регионов.

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В самой Чувашии, и так разогретой перспективами смены власти, публике подкинули новое испытание в виде создания дополнительных привилегий для чиновников — законопроект об обязательном государственном страховании госслужащих на случай смерти, болезни и увольнений в этой связи, причем страховка должна будет действовать еще в течение одного года после увольнения. Это породило новый виток обсуждения ухода действующей команды.

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Примечательно, что ранее региональные власти через общественное обсуждение в парламенте протащили проект постановления об оказании до 100 тыс. рублей материальной помощи высоким чинам — главе региона, премьеру, членам правительства, руководителю администрации главы, полпреду Чувашии при президенте РФ, председателю ЦИК Чувашии, его заместителю и секретарю. Документ вызвал множество вопросов и критику оппозиционных депутатов, и, кажется, остался без движения.

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В регионе проводят аналогии с действиями экс-главы Чувашии Николая Федорова (ныне — первый вице-спикер Совета Федерации), который накануне отставки позаботился о своём персональном будущем, законодательно сохранив собственный кабинет в старом здании Дома правительства, охрану и другие президентские привилегии. Хотя уже через три месяца Михаил Игнатьев, с которым у Федорова не сложились отношения, урезал гарантии первому: ему разрешили пользоваться транспортом, всеми видами связи и при необходимости охраной только на территории Чувашии, причём все услуги были лимитированы.

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Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что ситуация напоминает 2010 год, когда Федоров готовил перед отставкой «парашют», расширяя самому себе гарантии.

«Нынешняя команда готовит для себя, любимой, дополнительный «парашют», исправляя оплошность в привилегиях для чиновников. Если Федоров на момент отставки был бодр, крепок и силён, а потому о возможной потере трудоспособности даже не задумывался (хотя гарантии руководителя после отставки прописаны в соответствующем законе), то в команде Игнатьева может быть другая ситуация: в прошлом году скончался по болезни министр спорта Сергей Шелтуков, в этом году под операцию попал и сам глава… Власть пытается подстроить под себя «страховочный» вариант, прикрываясь армией рядовых чиновников, и опять — за счёт народа, стремясь выжать по максимуму из небольшого бюджета.

Это один из явных сигналов, что власть готовится к отставке первого лица и смене команды и спешит подмять под себя различные бонусы и привилегии, подстелить соломку», — считает Владислав Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября Госсовет Чувашии рассмотрит проект закона «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Чувашской Республики», согласно которому планируется осуществлять «обязательное страхование жизни и здоровья гражданских служащих в течение всего периода прохождения государственной гражданской службы», причем страховка будет действовать еще в течение одного года после увольнения.

К страховым случаям отнесли смерть чиновника вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период прохождения гражданской службы. К примеру, в случае смерти предлагается выплачивать 75 окладов, в случае установления инвалидности — от 30 до 50 окладов в зависимости от группы. За каждого застрахованного чиновника страховая премия составит не более 15% от оклада.

Вместе с тем юристы считают, что принятие регионального закона о страховании всех госслужащих в отсутствие специального федерального закона является антиконституционным актом.

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