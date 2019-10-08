Варшава, , 14:43 — REGNUM В результате проверки, проведённой польским Антикоррупционным бюро в варшавском Городском предприятии по очистке, выявлено, что ещё в 2012 году муниципалитет Варшавы выкупил 50 акров земли с предназначенной под снос недвижимостью для строительства мусороперерабатывающего завода за 39 млн злотых (примерно 10 млн долларов). При этом владельцы недвижимости, продавшие её мэрии, незадолго до этого заплатили за неё только 7 млн злотых (около 1,8 млн долларов).

Как сообщает «Польское радио», Антикоррупционное бюро направило уведомление об этом в прокуратуру.

Земля под завод была выкуплена в период полномочий прошлого президента (мэра) Варшавы Ханны Гронкевич-Вальц. Как и действующий мэр города Рафал Тшасковский, Гронкевич-Вальц принадлежит к оппозиционной либеральной проевропейской партии «Гражданская платформа».

Завод по переработке мусора на купленных мэрией землях до сих пор не построен. Как выяснилось, существуют серьезные юридические препятствия для осуществления инвестиций.