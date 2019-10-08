Киев, , 14:39 — REGNUM «Киеву нельзя демонстрировать сентиментальность к своим людям в Донбассе», об этом 7 октября написал на своей странице в «Фейсбуке» политолог, эксперт «Украинского института будущего» Юрий Романенко.

«Я точно знаю, если мы будем вестись на эту скорботу (скорбь — перевод с украинского языка — ред.) — «там наши люди, мы обязаны вернуть их любой ценой», то наш враг будет резать нас на куски, используя нашу сентиментальность. Потому нам не сентиментальность нужна, а жёсткость, опирающаяся на понимание, что нас убивают, используя наши слабости. Все наши надежды на чудо, что все как-то рассосется от нашей национальной тупости. Мы недалёкий народ во главе с жадными недалекими вождями. Потому 28 лет мы слили в унитаз и сольём следующие 28 лет, если будем сентиментальными слабаками», — предупредил Романенко.

Он назвал Донбасс «чемоданом без ручки», который не нужен Украине на жестких условиях Кремля.

«Возврат ОРДЛО на условиях России — смерти подобно. Силой мы его не вернём. Поэтому нам нужно зафиксировать — мы не будем возвращать Донбасс на условиях Минска-2. Делайте, что хотите. Точка. Развести войска, обменяться пленными, запустить торговлю. Все. Больше нам ничего не нужно. Это и должна быть наша позиция на переговорах. Пока мы орем, что нам нужен возврат любой ценой, Россия нас будет шантажировать. А реально нам ОРДЛО сейчас возвращать не нужно. Это суровая правда жизни», — рассказал Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у Киева есть три варианта решения конфликта в Донбассе: реализация минских соглашений, ввод миротворцев и кипрский сценарий замораживания конфликта. Он также считает, что сегодня Кремль ищет причины, чтобы в ближайшее время не проводить встречу лидеров «нормандской четверки».