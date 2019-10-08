Ставрополь, , 14:37 — REGNUM В 2019 году на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращено 15 преступлений террористической направленности. Об этом проинформировал в ходе заседания Национального антитеррористического комитета его председатель, директор ФСБ РФ Александр Бортников, сообщили ИА REGNUM 8 октября в информационном центре НАК.

По его словам, за минувший год было ликвидировано 30 террористических ячеек. В их планы входило совершение террористических преступлений в местах массового пребывания людей, в том числе в религиозных организациях. Их члены планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Заседание НАК прошло сегодня, 8 октября в городе Пятигорске. В нем приняли участие члены антитеррористического комитет РФ и представители антитеррористических комиссий ряда субъектов РФ, полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, руководство правоохранительных органов и спецслужб.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что в 2019 году были предотвращены террористические акты в четырех крупных городах России, в том числе Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Всего за восемь месяцев 2019 года спецслужбы предотвратили пять преступлений террористической направленности.