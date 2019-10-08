Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария начинает свои первые зарубежные визиты. Так 9 октября Гахария посетит Азербайджан. Следующими странами, куда отправится премьер, станут Армения, Турция и Бельгия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Георгий Гахария კალისტრატე

Ранее премьер Грузии заявил, что в ближайшее время не собирается посещать Россию.

«Первые официальные визиты премьер-министра Грузии будут осуществлены в соседние страны, которые являются нашими важнейшими партнерами как во внешней политике, так и по направлению торговли и экономики», — отметили в пресс-службе.

Напомини, Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в начале сентября. До этого он занимал должность министра внутренних дел Грузии.