Абакан, , 14:33 — REGNUM В Хакасии в состав министерства природных ресурсов и экологии республики вошёл государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды региона. Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в республиканском правительстве, соответствующее постановление подписал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Уточняется, что это решение принято «с целью оптимизации структуры правительства». По словам главы минприроды Хакасии Сергея Арехова, часть функций указанных ведомств пересекается.

«Сейчас необходимо проанализировать их деятельность и решить, в каком виде госкомитет войдет в состав министерства», — прокомментировал Арехов.

Напомним, по информации с сайта республиканского правительства, госкомитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Хакасии проводит государственную политику и осуществляет функции в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. Госкомитет ведёт работу в области охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Председателем госкомитета по охране животного мира и окружающей среды Хакасии является Владимир Лебедев.