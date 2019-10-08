Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM В Екатеринбурге завершилась реконструкция набережной реки Исеть на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«На пустующей до недавнего времени территории появились дорожки, объемные клумбы, зоны отдыха, детская площадка, первый под открытым небом в городе парк научных развлечений и летняя концертная площадка. Здесь же обустроили удобные спуски к воде, которыми взрослые и юные горожане могут пользоваться для кормления обитающих в этом месте реки уток», — сообщили в департаменте.

Также на берегу была оборудована площадка для проведения массовых уличных мероприятий, а также «познавательная зона».

Отметим, что общая сумма финансирования проекта из федерального бюджета и региональной казны составила около 154 млн рублей. Реконструкция набережной осуществлялась в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, за проект реконструкции набережной реки Исеть на данном участке проголосовали жители Екатеринбурга в марте 2018 года. Тогда план по благоустройству прибрежной зоны проголосовали более 122 тыс. горожан.

Напомним, что в рамках проекта «Жильё и городская среда» в Свердловской области идут работы по городскому благоустройству в 50 муниципалитетах и городских образованиях. В 2019 году на эти цели в общей сложности выделено более 2 млрд рублей.