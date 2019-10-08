Нур-Султан, , 14:25 — REGNUM Габит Байжанов назначен заместителем председателя комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) — директором службы внешней разведи. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 8 октября в пресс-службе главы государства.

Ранее, с сентября 2018 по февраль 2019 года, Байжанов занимал должность помощника президента — секретаря Совета безопасности республики. Госслужащий уже занимал пост директора службы внешней разведки с 2015 по 2018 год.

Отметим, Габит Байжанов родился 1 ноября 1963 года. Имеет звание генерал-лейтенанта внешней разведки. С 2006 по 2009 год занимал должность заместителя директора службы «Барлау» КНБ. В 2009—2015 году был первым заместителем службы внешней разведки «Сырбар».