Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что пока не собирается ехать в Россию с целью переговоров. Об этом 8 октября сообщает «Интерпрессньюс».

Георгий Гахария

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили. заявила, что в настоящее время у Грузии нет планов проведения новых переговоров между Тбилиси и Москвой.

Напомним, 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел России и ГрузииСергея Лаврова иДавида Залкалиани, на которой стороны договорились о продолжении работы в женевском формате. Также главы МИД обсудили вопрос о возможности возобновления прямого авиасообщения между странами.