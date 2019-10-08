Махачкала, , 14:28 — REGNUM Не менее 100 представителей органов государственного и муниципального управления в Дагестане ежегодно будут обучаться основам и механизмам развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Для них с конца текущего года в регионе будут проводиться обучающие семинары с привлечением специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Реализация в Дагестане инвестиционных проектов в рамках ГЧП накануне, 7 октября, обсуждалась на совещании в правительстве региона. Врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Гаджи Гасанов рассказал о работе по привлечению частных инвестиций в республику. Так, заключено 19 соглашений об участии инвесторов в строительстве многофункциональных центров (МФЦ) по схеме ГЧП в пяти городах и 14 районах.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, по словам Гасанова, подписано шесть концессионных соглашений о строительстве объектов централизованной системы водоснабжения в городах Буйнакск, Каспийск, Кизилюрт и Южно-Сухокумск.

В рамках ГЧП ведется обустройство автомобильных дорог средствами фиксации нарушений правил дорожного движения. В планах у властей также строительство Центра ядерной медицины, возведение учреждения дополнительного образования «Люминари» и другие проекты.

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