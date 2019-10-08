Улан-Батор, , 14:22 — REGNUM В Улан-Баторе состоялась международная научная конференция «Объединение в Корейском полуострове — 2019».

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие организовал филиал Комитета национальной демократии, мира и объединения при поддержке посольства Республики Корея в Монголии.

В научной конференции участвовали члены Монгольского филиала Института национальной безопасности и стратегии Республики Корея, делегаты Монгольского форума по поддержке объединения двух Корей, первый президент Монголии Пунцагийн Очирбат, учёные и исследователи Монгольской научной академии.

На конференции с докладом «Пути освобождения Северной Кореи от ядерного оружия» выступили старший исследователь, руководитель сектора Института безопасности и стратегии Южной Кореи Чуэ Юн Хуан и глава неправительственной организации Blue Banner, посол и доктор Жаргалсайханы Энхсайхан с докладом «Интенсификация освобождения Северной Кореи от ядерного оружия».

«Для нашей страны объединение двух Корей всегда явилось и является важным вопросом. В регионе, куда входит Корейский полуостров, находится Монголия. Монголия в 1948 году установила дипломатические отношения с Северной Кореей, и в 1960 году было учреждено общество дружбы Монголии и Северной Кореи. Так что мы имеем давние дружеские отношения, и с этой точки зрения наша страна должна помогать в трудные минуты.

Монголия всегда выдвигает новые идеи для обеспечения мира и безопасности в регионе, надеюсь, сегодняшняя дискуссия будет помогать в решении вопросов, связанных с Корейским полуостровом и освобождением КНДР от ядерного оружия», — сообщила ИА REGNUM исследовательница Амарсанаагийн Монхжин.