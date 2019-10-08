Джакарта, , 14:19 — REGNUM Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте опроверг исламофобию в Европе и связал это вопрос с проблемой высокой, неконтролируемой миграции, сообщает Antara.

«Это действительно часть глобализации, и мы должны адаптироваться к этому. Но многие мигранты приезжают в европейские страны, не понимают друг друга и имеют разные системы ценностей. Это создает проблемы», — заявил премьер-министр в ходе своего выступления в Джакарте.

По его словам, правительство Нидерландов продолжает работу по оказанию помощи мигрантам посредством разработки законов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министром Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Индонезию.

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