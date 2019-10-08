Бишкек, , 14:13 — REGNUM В Киргизии запретили перевозить детей младше 12 лет на заднем сидении мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление, направленное на реформирование системы дорожной безопасности в стране.

Согласно поправкам, детям также запрещается ездить в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой и на переднем сидении легкового автомобиля при отсутствии детского сидения.

Кроме того, в Киргизии вводятся новые знаки «Начинающий водитель» и «Таксомотр». Поправки также освобождают дорожных инспекторов от некоторых несвойственных функций.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что стоимость бланков водительских прав для жителей республики значительно снизится.

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