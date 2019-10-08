Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Власти Грузии не намерены субсидировать полеты из России. Об этом 8 октября заявил глава правительства Грузии Георгий Гахария, передает Первый канал Грузинского телевидения.

По словам Гахарии, субсидии будут выделяться на «более интересные в коммерческом плане» проекты. Таким проектом станет аэропорт в Кутаиси, из которого выполняются прямые рейсы в 50 городов Европы.

«Прямые рейсы — самый эффективный и быстрый инструмент максимизировать количество туристов в стране. Мы, конечно, будем использовать этот инструмент и далее», — заявил премьер-министр.

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