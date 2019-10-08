Киев, , 14:08 — REGNUM Эксперт-международник Юлия Осмоловская приветствовала готовность Киева предложить другие варианты решения конфликта в Донбассе, если стороны конфликта так и не начнут выполнять минские соглашения. Соответствующее заявление Осмоловская сделал 8 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

«Хорошо, что они понимают то, что Минск может ничем не завершиться и планируют другие варианты. Такая постановка подхода украинской стороны является определенным сигналом нашим западным партнерам, что если не будет прогресса, Украина не будет удерживать минский сценарий и отрабатывает другие. Это может простимулировать наших западных партнеров более активно оказывать давление не только на украинскую сторону, но и на российскую», — считает Осмоловская.

По её словам, Кремль демонстрирует нежелание участвовать в переговорах «нормандской четверки», поскольку выдвинул Киеву новые условия для активизации нормандского формата.

«То, что Россия выдвигает новые условия, это интерпретируется, как нежелание проводить встречу. Сейчас Украина находится в неудобном положении исходя из международного контекста. Последние события в американской политике создают для нас неблагоприятное поле. Российская сторона откладывает эту встречу, чтобы было больше негатива внутри украинского общества, которое неоднозначно воспринимает этот процесс. Оказывается внутреннее давление на команду президента (Владимира Зеленского — ред.). Тактика российской стороны — время работает в их пользу», — подытожила Осмоловская.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Кремль ищет причины, чтобы в ближайшее время не проводить встречу лидеров «нормандской четверки». Так глава МИД Украины прокомментировал новое требование постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича к Киеву о необходимости имплементировать в украинское законодательство «формулу Штайнмайера». Пристайко считает, что президент России Владимир Путин «хотел бы продолжить эту ситуацию» в Донбассе, «потому что она его устраивает».