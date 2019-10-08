Киев, 8 октября 2019, 14:08 — REGNUM Эксперт-международник Юлия Осмоловская приветствовала готовность Киева предложить другие варианты решения конфликта в Донбассе, если стороны конфликта так и не начнут выполнять минские соглашения. Соответствующее заявление Осмоловская сделал 8 октября в эфире одного из украинских телеканалов.
По её словам, Кремль демонстрирует нежелание участвовать в переговорах «нормандской четверки», поскольку выдвинул Киеву новые условия для активизации нормандского формата.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Кремль ищет причины, чтобы в ближайшее время не проводить встречу лидеров «нормандской четверки». Так глава МИД Украины прокомментировал новое требование постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича к Киеву о необходимости имплементировать в украинское законодательство «формулу Штайнмайера». Пристайко считает, что президент России Владимир Путин «хотел бы продолжить эту ситуацию» в Донбассе, «потому что она его устраивает».