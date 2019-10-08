Киев, , 14:07 — REGNUM Юго-восток Украины выступает за силовой сценарий возвращения Донбасса. При этом западная Украина хочет избежать человеческих жертв и выступает за заморозку конфликта. Об этом 8 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Дмитрий Фищенко.

«По Украине общественное мнение сложилось не так, как многим кажется. Мы очень тщательно исследовали ситуацию. Например, запад Украины больше склоняется к тому, чтобы заморозить ситуацию, чтобы только наши люди не гибли. Как ни странно, наиболее воинственно настроены юг и приграничный восток, который ближе к границе. Они хотят, условно говоря, наступать», — сказал Фищенко.

При этом он считает, что Киеву нельзя выполнять минские соглашения, поскольку они ведут к капитуляции страны.

«Давайте говорить откровенно, пять лет назад Порошенко испугался и подписал капитуляцию страны под названием минские соглашения. И говорил: «Мы это подписали, но выполнять не будем»… Нужно вести переговоры, чтобы переписать минские соглашения, а это снимает санкции с России. Украина не готова выполнять минские соглашения», — добавил Фищенко.

Он выразил уверенность в том, что даже на референдуме украинцы не поддержат предоставление особого статуса Донбассу и выполнение минских соглашений.

«Даже если вынести вопрос особого статуса на референдум, то его поддержит условно 20%, в идеале 30% не более… «Формула Штайнмайера» смягчает выполнение минских соглашений. Люди выходят на улицу. Меня удивляет, что там появился господин Порошенко. Он все это подписал три года назад. Он говорил, что нет альтернативы «формуле Штайнмайера», что её будут имплементировать. Пять лет говорили, что нет альтернативы минским соглашениям. Люди их не воспринимают», — подытожил Фищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у Киева есть три варианта решения конфликта в Донбассе: реализация минских соглашений, ввод миротворцев и кипрский сценарий замораживания конфликта. Он сообщил, что в настоящее время Офис президента пытается урегулировать конфликт при помощи выполнения минских соглашений.