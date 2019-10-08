Москва, , 13:56 — REGNUM Сегодня, 8 октября, президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, встреча состоится во второй половине дня в Москве.

«Это будет вечер уже», — добавил Песков, не уточнив, какие темы и вопросы планируется обсудить в ходе совещания.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза РФ глава государства Владимир Путин провёл 23 августа. Тогда на повестке дня стоял вопрос об испытании США крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российский лидер заявил, что Россия должна симметрично ответить Вашингтону на подобные действия. Путин поручил Министерству обороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, исходящий от США в связи с новыми разработками ракет, и «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».