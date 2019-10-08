Москва, , 13:57 — REGNUM Российское руководство допускает, что зарубежные чиновники боятся выражать свою настоящую позицию по вопросу Крыма. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российский Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Кремля подтвердил, отвечая на соответствующий вопрос, что в Москве есть ощущение о неискренности иностранных госслужащих. Многие из них вынуждены скрывать или осторожно выражать свою позицию, когда речь идет о принадлежности Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик на полях международного форума в Австрии сначала уклонился от оценки референдума, который прошел в Крыму в 2014 году, но позднее напомнил, что полуостров принадлежал России до его включения в состав Украинской ССР.

Напомним также, что на референдуме вхождение Крыма в РФ поддержали более 95% жителей полуострова. Российский президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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