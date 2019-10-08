Бишкек, , 13:49 — REGNUM Министерство здравоохранения выделит 1 млн 298,5 тысячи сомов (1 млн 206 тысяч рублей) на лечение начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова, пострадавшего во время ареста экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает «Kaktus.media».

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Отмечается, что деньги будут выделены из бюджета минздрава, для этого будет пересмотрена казна ведомства на 2019 год.

ИА REGNUM напоминает, что начальник главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов получил травму головы во время неудачного штурма спецназом резиденции президента Алмазбека Атамбаева.

Во время госпитализации Курманкулов впал в кому. Ему сделали две операции и вывезли на лечение в Москву. В начале сентября 2019 года врачам удалось вывести его из комы.

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