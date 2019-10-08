Москва, , 13:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в ряде СМИ о якобы погибшем при массовых беспорядках в Мозамбике российском военнослужащем.

«Российских солдат там нет», — заявил представитель Кремля журналистам 8 октября.

Песков также отметил, что происходящее на африканском континенте беспокоит Москву, и в настоящее время проводится подготовка саммита «Россия — Африка», который должен состояться с Сочи.

Стоит отметить, что в Мозамбике осенью начались столкновения исламистов с органами правопорядка. В некоторых иностранных СМИ была опубликована информация, что в страну якобы прибыла группа российских военнослужащих, и один из них погиб.