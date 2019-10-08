Киев, , 13:47 — REGNUM В партии «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, считают арест бывшего депутата Сергея Пашинского «чрезмерной мерой пресечения», поскольку он не скрывался от правосудия и не пытался влиять на ход следствия.

Соответствующее заявление политической силы обнародовано сегодня, 8 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению партии Порошенко, действующая власть с помощью ареста Пашинского пытается показать «сомнительные успехи в борьбе с прежней властью», а также с помощью этого «дешевого шоу» отвлечь внимание общества от «очевидного провала во внешней политике Украины, который сегодня вызывает справедливое возмущение граждан».

Кроме того, в политсиле подчеркивают, что «анонсирование» решения Печерского суда о взятии под стражу Пашинского от соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывают на его политическую мотивированность.

ИА REGNUM напоминает, что суд арестовал Пашинского на 2 месяца без права внесения залога накануне, 7 октября.

Сам Портнов, с усилиями которого связывают расследование дела против Пашинского, уже дал понять, что такая же участь ждет экс-президента и действующего депутата Рады Петра Порошенко.

«Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора», — заявил Портнов сегодня, 8 октября.

Портнов занимал должность заместителя главы администрации президента Украины когда страной руководил Виктор Янукович. Является одним из самых известных и влиятельных юристов Украины. После госпереворота--214 Портнов покинул Украину и вернулся в страну после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.