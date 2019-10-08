Москва, , 13:48 — REGNUM Законопроект о продлении срока для введения системы лицензированной медицинской деятельности, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Республика Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Речь идет о продлении работы медицинских организаций без лицензии до 1 января 2021 года. Сегодня закон устанавливает, что лицензирование медицинских организаций должно быть введено уже с 2020 года — до этого момента порядок должен быть уведомительным.

Авторы законопроекта предлагают увеличить срок перехода на обязательное лицензирование медицинских организаций на год для того, чтобы обеспечить завершение плавного перехода организаций Крыма к действующей в РФ системе лицензирования.