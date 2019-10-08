Москва, , 13:46 — REGNUM Россия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг возможного вывода американских войск из Сирии. Ни США, ни Турция не информировали Москву о движении своих сил в этой стране, сообщил 8 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока в Кремле не уведомлены о том, какие войска покидают Сирию, в каком объеме и вообще выводятся ли они. Были случаи, когда подобные заявления в разных регионах мира позже не подтверждались, пояснил он.

Поэтому в Москве очень внимательно следят за развитием событий, заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отводе американских войск с северо-востока Сирии, где Турция намерена создать зону безопасности. Американский президент Дональд Трамп в тот же день написал в «Твиттере» о выходе США из «бесконечных войн» в Сирии и о том, что заниматься конфликтом теперь должны Турция, Европа, сама Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.

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