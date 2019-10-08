8 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Турция не считает Россию врагом или угрозой, в отличие от своих западных союзников, но многое в дальнейшем будет определяться развитием сирийского конфликта и переговоров по его урегулированию. Москва допускает «действия Турции по обеспечению собственной безопасности».

Станислав Тарасов, , 13:44 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда 1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной, стало очевидным, что Анкара создает в регионе, мягко говоря, нештатную ситуацию. С одной стороны, она пытается демонстрировать политику решительных действий. С другой, как пишет турецкое издание Medya Gunlugu, сознательно идет на определенное обострение с США, войска которых находятся в зоне восточнее Евфрата.

По оценке американского издания The Wall Street Journal, в прошлом году численность военного контингента США в Сирии превышала 2 тысячи человек. Недавно военные Турции и США договорились о создании центра совместных операций, а в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа американских военнослужащих. Две страны начали совместно действовать по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда Анкара намерена вернуть из Турции сирийских беженцев и создать определенный защитный пояс. При этом, как утверждали некоторые американские эксперты, Турция стремится «заполнить в Сирии вакуум, который мог «образовать в случае вывода американских войск из этой страны». Но всё пошло не так, как планировали турки. Подвел президент США Дональд Трамп.

Сначала он заявил, что «нам пора выбираться из этих нелепых бесконечных войн, многие из которых являются межплеменными конфликтами, и вернуть наших солдат домой». Потом после проведенного с участием Трампа совещания команды, в которую входят глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, государственный секретарь США Майк Помпео, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, президент развернулся на 180 градусов. «Я уже решительно заявлял об этом ранее и лишь повторю, что если Турция сделает что-то, что я, со своей великой мудростью, которой нет равных, посчитаю недопустимым, то я полностью уничтожу и сведу на нет экономику Турции», — написал Трамп в Твиттере.

В свою очередь официальный представитель Пентагона подчеркнул, что «любая несогласованная военная операция Турции вызовет серьезную озабоченность, поскольку она подорвет наши общие интересы по обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии и нанесению необратимого поражения «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аналогичную позицию выразил высокопоставленный представитель Госдепартамента. Одним словом, Вашингтон решил «не сдавать» сирийских курдов, а отношения между американцами и турками стали вступать в полосу очередного кризиса.

Это первый, хотя и промежуточный результат сложившейся ситуации. Второй: ход событий может еще решительнее подтолкнуть сирийских курдов к поиску возможностей для налаживания диалога с Дамаском для участия в политическом процессе урегулирования, в частности, относительно работы Конституционного комитета. Третий вывод: намерения Анкары начать боевую операцию восточнее Евфрата не поддержали Европа и Иран. Исключительно по своим соображениям. Немцы высказали опасения, что военное наступление турок «приведет не только к дальнейшей эскалации в Сирии», но и к «новому всплеску потока беженцев». Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф выступил в парламенте:

«Мы заявляли, что единственный способ поддерживать безопасность в Турции — это установить военное присутствие сирийского центрального правительства в приграничных районах, и в соответствии с соглашением в Адане это можно сделать. Безопасность Турции не может быть создана посредством действий против территориальной целостности и суверенитета Сирии».

Что касается Москвы, то она, конечно, в курсе развивающихся событий. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «мы призываем избегать действий, которые могут создать препятствия на пути сирийского урегулирования». Любопытно иное. Французская газета Le Monde считает, что турецкая дипломатия всё больше и больше впадает в «севрский синдром» (отсылка к мирному договору, который был подписан 10 августа 1920 года под давлением победителей в Первой мировой войне и привел к распаду Османской империи). За этим понятием скрываются все турецкие «экзистенциональные национальные страхи, в том числе и в отношении курдского вопроса, и демонстрируется одержимое стремление не допустить формирования государства или автономного образования, которого хотят курдские националисты, несмотря на все их разногласия».

Противоречия с США на этом направлении выходят на первый план и, как пишет издание, «Эрдоган, не стремясь порывать с Западом, пытается выступать подобно генералу де Голлю». Но его могут вынудить отступить в отношении курдов (как сделал в свое время в свое время де Голль в Алжире), поскольку до стратегического альянса с Россией Турции еще далеко. Благо уже то, что Анкара не считает Москву врагом или угрозой, в отличие от своих западных союзников, но многое в дальнейшем будет определяться развитием сирийского конфликта и переговоров по его урегулированию. Не случайно Песков заявил, что президенты России и Турции «не обсуждали готовящуюся Анкарой операцию на северо-востоке Сирии», хотя Москва допускает «действия Турции по обеспечению собственной безопасности».

Что дальше? Пока похоже всё на то, как заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа, что Турция «на данный момент не начнет ожидаемого вторжения в северную Сирию». К тому же США не покидают Сирию и не намерены включать «зеленый свет» вооруженным столкновениям курдов в Сирии с турецкими силами, как это, кстати, происходит в соседнем Ираке. Но эксперты в Турции считают, что Анкара будет постепенно наступать на те территории, от которых будут отдаляться американцы вместе с курдскими силами. И так вплоть до предела, где американцы решат не уступать. Другой вариант: Reuters со ссылкой на турецкие источники сообщает, что Анкара «намерена дождаться вывода американских сил из зоны на северо-востоке Сирии». А это произойдет не скоро. «Большая игра» на Ближнем Востоке продолжается.