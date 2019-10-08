Москва, 8 октября 2019, 13:41 — REGNUM Американские СМИ все меньше можно считать как достоверный источник, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившуюся информацию о том, что Вашингтон планирует выйти из Договора по открытому небу.
«Нужно очень аккуратно воспринимать все эти заявления и все-таки дожидаться каких-то более-менее официальных подтверждений», — сказал Песков, добавив, что каких-либо официальных заявлений со стороны Белого дома на этот счет не было.
Напомним, Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.
Читайте также: Конгрессмен-демократ боится, что США выйдет из Договора по открытому небу