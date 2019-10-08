Цхинвал, , 13:38 — REGNUM В комитете государственной безопасности Южной Осетии рассказали, что в приграничных районах республики пограничными органами Южной Осетии и России проводятся совместные мероприятия, которые усиливают контроль над оперативной обстановкой. Об этом 8 октября сообщает югоосетинское информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу КГБ.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Если в августе было задержано 79 нарушителей установленных правовых режимов, то после принятия определенных мер и усиления контроля на границе в сентябре было 26 нарушителей. 6 задержанных нарушили режим госграницы, 20 задержанных не соблюдали правила пограничного режима.

В отношении нарушителей были применены меры административного воздействия и проведена разъяснительная работа.

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