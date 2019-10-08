Москва, , 13:38 — REGNUM Законопроект о взаимозаменяемых лекарствах Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Прежде всего, предлагается уточнить понятия «референтного лекарственного препарата», «воспроизведенного лекарственного препарата», «взаимозаменяемого лекарственного препарата», а также ввести понятия «оригинального лекарственного препарата», «фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов».

Кроме того, правительство РФ установит порядок определения взаимозаменяемости и особенности определения взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных препаратов, а также исключение в отношении гомеопатических и растительных лекарственных препаратов.

Экономия на лекарствах

Среди плюсов законопроекта в Госдуме указали на будущую экономию бюджетных средств при госзакупках лекарств.

«Он определяет в государственных закупках, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом. Это крайне важно, так как позволяет заменять иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности, потому что часто по непатентованному названию это одно и то же, если это одна дозировка, одно действующее вещество и одинаковый способ введения», — объяснил депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»).

Эффективность лекарств

В Госдуме также рассчитывают на то, что с принятием закона прекратятся разговоры о том, что импортный лекарственный препарат на всех действует, а отечественный лекарственный препарат на всех не действует.

«Мы будем по четким правилам определять, действует ли он или нет, и при любой жалобе «не действует» у нас будет порядок действий, определенный законом. Раньше этого не было, к сожалению», — отметил депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»).

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