Москва, , 13:26 — REGNUM Допрошенная сотрудниками ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева («Единая Россия») поблагодарила за поддержку и здравомыслящих американцев.

«Также хотела бы поблагодарить и тех здравомыслящих американцев, которые несмотря ни на что подходили, говорили слова поддержки и высказывали свое возмущение тем негостеприимством, которое было оказано мне в аэропорту Нью-Йорка», — написала Юмашева в Facebook.

Она сообщила, что завершилась непростая поездка в Соединенные Штаты Америки на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», «которая несмотря на неприятный эпизод в аэропорту прошла в конструктивном ключе».

«Спасибо всем, кто поспешил поддержать меня и помог быстро урегулировать ситуацию: сотрудникам российской дипмиссии в США, сотрудникам Министерства иностранных дел, личная благодарность Анатолию Ивановичу Антонову за его активную позицию, твердость и решительность», — подчеркнула она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа.

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